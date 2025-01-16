Избранный президент США Дональд Трамп может положить конец конфликту России и Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Мы надеемся, что с Трампом появится новая позиция. Вопросы между Россией и Украиной могут решиться. Надо сказать, что отношения между Украиной и Российской Федерацией в настоящее время связаны с историей… Этот конфликт готовился долгое время. И это была просто провокация по отношению к России», — подчеркнул Данко.

Вице-спикер добавил, что теперь нагнетается обстановка между словаками и венграми, но к этому стоит относиться «определенным образом».

Ранее кандидат Трампа в Пентагон раскрыл суть плана по Украине. Кризис собираются разрешить как можно скорее, но только на максимально выгодных для киевского режима условиях.