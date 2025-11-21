В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дрона пострадали два человека

Два человека пострадали из-за падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Сейчас оба находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

Крыши, окна и двери получили повреждения в частных домах по семи адресам. На места ЧП выехали сотрудники аварийных и профильных служб. Администрация муниципалитета окажет поддержку жителям в ремонте имущества.

Также фрагменты сбитых беспилотников повредили два частных дома в Красноармейском районе. В первом домовладении выбило двери и окна, во втором повреждения получили окна и занавес.

В Славянском районе из-за атаки БПЛА отменили занятия в дошкольных, школьных и учреждениях допобразования. Об этом заявил глава муниципалитета Роман Синяговский.

«В целях обеспечения безопасности жителей Славянского района в связи с атакой БПЛА занятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования 21 ноября отменены», — написал он в Telegram-канале.

Ранее утром глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. В результате ЧП повреждения получила ЛЭП недалеко от хутора Нагибин. Более 200 домов оказались без электричества.