Более 200 домов остались без света после атаки дрона на ЛЭП в Ростовской области

Ночью силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате ЧП получила повреждения ЛЭП недалеко от хутора Нагибин — более 200 домов оказались без света. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади четырех квадратных метров. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили», — заявил он.

Также губернатор отметил, что никто из людей не пострадал.

Накануне после атаки ВСУ по электроподстанциям в Курской области без света остались более 16 тысячи человек. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, электричество отключили в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Специалисты оперативно приступили к ремонту. Глава региона поставил ситуацию под контроль.