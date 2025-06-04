В СК подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях расценили в Следственном комитете как теракты. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года <…> квалифицированы как террористические акты», — сказала она.

По ее словам, террористы действовали по указке украинских спецслужб. Они специально все так спланировали, чтобы под ударом оказались мирные жители. В ходе терактов погибли семь человек, 113 пострадали, среди пострадавших есть дети.

Правоохранители провели первоначальные следственные действия, изъяли взрывчатку и другие доказательства, а также опросили свидетелей и потерпевших.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что устроившие подрывы мостов поставили перед собой цель — запугать россиян. По его словам, противники попытались подорвать единение российского общества.