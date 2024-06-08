Алаудинов: в зоне СВО разыгрывают шахматную партию, в которой победят ВС России

Украинские войска не могут противостоять подразделениям Минобороны России на Харьковском направлении, поэтому пытаются нанести ущерб мирным жителям. Об этом в колонке для RT написал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

«Уровень подготовки подразделений ВСУ я бы оценил на три балла из пяти, на некоторых участках — на четыре», — сказал он.

Командир спецназа напомнил, что часть отрядов «Ахмата» перебросили на Харьковское направление в конце мая. Российские военнослужащие изучили тактику НАТО и научились ей противостоять.

Методы борьбы сместились в сторону использования FPV-дронов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алаудинова, сейчас идет подготовка к последнему бою, который завершит спецоперацию. Теперь задача военнослужащих — дать возможность противнику бросить все свои ресурсы на Харьковское направление, чтобы ВС РФ смогли их разгромить.

«Мы сейчас разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет российская сторона, так как у нас больше ресурсов и возможностей», — заявил боец.

Алаудинов добавил, что все финансовые средства Запада не помогут ВСУ. Ни у Украины, ни у ее хозяев в США нет шансов переломить ситуацию.

Бойцов спецназа «Ахмат» ранее перебросили в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области.