В Шебекине после атаки ВСУ загорелась квартира в многоэтажке

Украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Шебекине, в результате чего начался пожар в одной из квартир. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В результате нескольких атак БПЛА на жилой дом произошло возгорание в одной из квартир и обрушение плит», — отметил он.

Гладков также сообщил о повреждении газоснабжения. Кроме того, по его данным, в селе Устинка после сброса боеприпаса с дрона сгорела летняя кухня на территории частного домовладения. Глава региона отметил, на месте ЧП работают оперативные службы, последствия атаки уточняются.

Ранее три украинских БПЛА атаковали многоквартирный дом в Шебекинском городском округе. В результате налета ранения получила местная жительница. Власти сообщали, что загорелись крыша дома и одна квартира.