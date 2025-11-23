В Шатуре приступили к восстановлению теплоснабжения после атаки БПЛА
Воробьев: вода, канализация и электроснабжение в Шатуре работают штатно
Основные услуги ЖКХ оказываются в Шатуре в штатном порядке, принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал он.
Воробьев добавил, что в 13:00 начнет работу штаб с участием представителей экстренных служб для определения шагов по восстановлению инфраструктуры.
Ранее стало известно, что утром 23 ноября Шатурскую ГРЭС атаковали беспилотники. На территории объекта произошло возгорание, которое оперативно локализовали.
В результате ЧП электроснабжение не нарушилось, службы своевременно переключились на резервные линии. Также в округ направили передвижные блочно-модульные котельные, отмечал Воробьев.