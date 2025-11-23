В Шатуре приступили к восстановлению теплоснабжения после атаки БПЛА

Воробьев: вода, канализация и электроснабжение в Шатуре работают штатно

Основные услуги ЖКХ оказываются в Шатуре в штатном порядке, принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал он.

Воробьев добавил, что в 13:00 начнет работу штаб с участием представителей экстренных служб для определения шагов по восстановлению инфраструктуры.

Ранее стало известно, что утром 23 ноября Шатурскую ГРЭС атаковали беспилотники. На территории объекта произошло возгорание, которое оперативно локализовали.

В результате ЧП электроснабжение не нарушилось, службы своевременно переключились на резервные линии. Также в округ направили передвижные блочно-модульные котельные, отмечал Воробьев.