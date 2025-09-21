В северо-западной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Об этом сообщило Министерство обороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции по состоянию.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также, по данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам запуска БПЛА большой дальности, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 65 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Березовое в Днепропетровской области.