В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

Правительство Северной Осетии приостановило проведение массовых публичных мероприятий из-за поступающих угроз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации республики.

В оперативный штаб поступила информация, что украинские спецслужбы готовят во Владикавказе некую несанкционированную акцию, на которой планируют покушение на российских военнослужащих и членов их семей.

Жителям республики рекомендовали избегать мест массового скопления людей. Им запретили снимать на фото- и видеокамеры военные объекты, критически важную инфраструктуру и места падения беспилотников. Кроме того, правоохранительные органы усилят досмотр автомобилей, особенно с номерами других регионов.

Ранее в Моздоке задержали подростков, которые по заданию боевиков одной из запрещенных в России организаций готовили теракты против полицейских с помощью самодельной взрывчатки.