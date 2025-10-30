В Северной Осетии, КБР и Дагестане объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявили в Кабардино-Балкарской Республике, Дагестане и Северной Осетии. Об этом сообщили главы регионов и представители МЧС.

«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал глава республики Казбек Коков в Telegram-канале.

Он призвал население следить за передаваемыми сообщениями, не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и не выставлять в Сеть фото и видео работы средств ПВО.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 06:30. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами!» — сообщило МЧС по региону.

Спасатели посоветовали не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, пройти в укрытие. Также жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

О беспилотной опасности в Северной Осетии сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал он.

В аэропортах Грозного, Владикавказа, Магаса и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

В Волгоградской области обломки БПЛА задели вышку сотовой связи.