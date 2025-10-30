Обломки сбитого БПЛА задели вышку сотовой связи в Волгоградской области

Вышка сотовой связи получила повреждения из-за обломков беспилотника, сбитого в Волгоградской области. Об этом заявила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«Ночью силами ПВО министерства обороны России отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи», — процитировали Бочарова в администрации.

Глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили шесть украинских дронов на подлете к Москве. На места падения обломков оперативно отправились сотрудники экстренных служб. Также представитель Росавиации заявил о введении запрета на полеты самолетов в аэропортах Домодедово и Внуково. Он отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности.