В Севастополе сработала система ПВО

Развожаев: ПВО сбила две воздушные цели в районе Балаклавы в Севастополе

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты две воздушных цели в районе Балаклавского МО», — написал глава города.

Он призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности и немедленно покинуть открытые пространства.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Власти продолжили следить за обстановкой.

Несколькими часами ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Один FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, другой ударил по машине, она загорелась. Третий упал на дорожное полотно, повредив забор близлежащего участка. Пострадали супружеская пара и два бойца подразделения «Орлан».