В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели над морем, объявлена тревога

В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией моря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По его словам, российские военные «отражают атаку ВСУ», а системы противовоздушной обороны отработали в районах мыса Херсонес и Фиолент.

Развожаев объявил воздушную тревогу и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаясь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Спасательная служба Севастополя сообщила, что повреждений гражданской инфраструктуры нет, пострадавших также не зарегистрировано.

По данным Минобороны России системы ПВО ночью сбили над регионами 41 украинский беспилотник самолетного типа.