В Севастополе сбили один беспилотник ВСУ

Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбит один БПЛА

Средства противовоздушной обороны ликвидировали в Севастополе один беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Сбили БПЛА в районе Сапун-горы», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей и гостей соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Развожаев анонсировал, что севастопольские власти готовят меры защиты, которые не позволят беспилотникам ВСУ даже приближаться к береговой линии города. По его словам, систему введут в действие уже в ближайшее время.

Севастополь на регулярной основе подвергается атакам украинских БПЛА. В ходе налетов 10 июня в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя» произошел пожар. Сроки восстановления комплекса оценили в горизонте двух-трех лет.