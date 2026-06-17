Названы сроки восстановления панорамы «Оборона Севастополя»

Глава АНО «ЭКОН» Васильев: воссоздать «Оборону Севастополя» можно за три года

К работам по восстановлению пострадавшего после атаки боевиков ВСУ комплекса «Оборона Севастополя» привлекут до 200 специалистов различного профиля. Полное воссоздание проекта может занять два-три года, заявил изданию «Абзац» глава АНО «Центр объектов наследия и культурных ценностей» Николай Васильев.

По его словам, точное число привлеченных людей напрямую зависит от масштаба восстановления музейного пространства и объемов предстоящих работ.

«Если говорим о панораме, то одна история. Если говорим о полном комплексе, может быть, 150–200. Как потребуется», – заявил глава АНО «ЭКОН».

Васильев добавил, что архивные материалы и современные технологии позволят воссоздать уникальный исторический комплекс, несмотря на повреждения.

«Панорама цифровая, все можно вернуть в исходный вид. Обмерные чертежи есть, нужно сделать обследование и приступать. Думаю, что в течение двух-трех лет возможно воссоздать полотно», – заключил он.

Директор музея Михаил Смородкин отмечал, что сотрудники вынесли 10 частей полотна из горящего здания.