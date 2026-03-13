В Севастополе отразили одну из самых длительных атак ВСУ

Всю ночь силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражали атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

«Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. В общей сложности сбито 53 БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших», — уточнил глава Севастополя.

В районе нижней Голландии в одном из домов выбило окна и загорелся гараж, на Генерала Острякова в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу.

В горно-лесистой местности у Золотого пляжа из-за сбитого дрона загорелся участок леса, площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В балке Бермана после падения беспилотника загорелась трава, а близ Монастырского шоссе беспилотник повредил крышу и пристройку.

Всего прошедшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили 176 дронов ВСУ.