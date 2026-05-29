В Севастополе отразили атаку БПЛА

Три украинских беспилотника сбили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

«Никакие гражданские объекты не пострадали», — написал он.

Глава Севастополя уточнил, что БПЛА уничтожили утром 29 мая в районе Северной стороны над морем.

В Волгоградской области из-за атаки ВСУ один человек погиб и два пострадали. Жертвой удара стал мужчина 60 лет, он погиб на заводе синтетического волокна в Волжском. Из-за падения обломков вспыхнули пожары, их оперативно ликвидировали.

Минувшей ночью над регионами России средства ПВО уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа.