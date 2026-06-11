В Севастополе от осколков беспилотника пострадала женщина

За прошедшую ночь над Севастополем сбили 33 беспилотника ВСУ, от осколков пострадала женщина, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

По его словам, военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки.

В городе повреждены 15 домов: восемь многоквартирных в Гагаринском районе, два на Корабельной стороне и пять частных в разных концах города. Жители сообщили о разбитых стеклах, посеченных крышах и фасадах. В кафе на улице Репина выбило стекла.

Также известно о четырех побитых автомобилях.

Падение частей уничтоженных беспилотников привело к пяти возгораниям: горела трава, лес и автомобиль в разных частях города.

Накануне украинский БПЛА атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Возник пожар, который удалось потушить только в 8:00 в четверг. Большая часть экспозиции уничтожена.