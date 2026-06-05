В Севастополе объявили уже четвертую за день воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Севастополе объявили уже четвертый раз за день. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он в 10:59.
В следующих постах Развожаев заявил, что военные отражают атаку украинских беспилотников.
«Уже сбито семь БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи», — написал он.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.
Сегодня утром стало известно, что в Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения, также для ряда составов изменили расписание. Актуальный график движения доступен в онлайн-режиме на сайте ЮППК.
Накануне на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение.