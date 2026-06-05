В Севастополе объявили уже четвертую за день воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Севастополе объявили уже четвертый раз за день. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он в 10:59.

В следующих постах Развожаев заявил, что военные отражают атаку украинских беспилотников.

«Уже сбито семь БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Сегодня утром стало известно, что в Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения, также для ряда составов изменили расписание. Актуальный график движения доступен в онлайн-режиме на сайте ЮППК.

Накануне на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение.