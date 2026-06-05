В Крыму с 5 июня отменили несколько пригородных поездов

С 5 июня в Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения, еще для нескольких изменили расписание. Об этом сообщила пресс-служба «Южной пригородной пассажирской компании».

С пятницы отменили несколько поездов, следовавших по маршрутам: Симферополь — Севастополь, Симферополь — Евпатория, Феодосия — Джанкой, Феодосия — Владиславовка, Армянск — Джанкой, Феодосия — Азовская, Азовская — Керчь.

Изменится график движения для поездов из Азовской в Керчь, из Керчи в Семь Колодезей, из Симферополя в Отрадную и многих других. Обновленное расписание будет действовать с 5 и 6 июня.

Актуальный график движения составов доступен в онлайн-режиме на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

Ранее стало известно, что больше 10 поездов задержались в сообщении с Крымом.