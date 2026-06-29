В Севастополе ночью и утром отразили две атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе сбили 29 беспилотников ночью и утром

Российские военные в течение ночи и утра понедельника сбили 29 украинских беспилотников в Севастополе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его словам, спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о повреждениях в четырех частных домах: жильцы сообщили о повреждениях крыши и потолка, разбитых окнах.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА зафиксировали несколько возгораний, уточнил губернатор.

«За Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Пожар повышенной сложности на площади восемь гектаров, обнаружили 13 очагов. Всего к ликвидации привлекли от РСЧС 59 человек, 15 единиц техники», — написал Развожаев.

В районе села Полюшко после падения осколков от сбитого БПЛА вспыхнули виноградники. Экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров.

Всего за ночь над территорией России сбили 209 беспилотников, сообщало Минобороны.