В Севастополе национализировали 11 предприятий, оказывавших помощь ВСУ

Власти Севастополя национализировали 11 предприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Постановление приняли на заседании правительства утром 5 декабря.

«В государственную собственность Севастополя изъяли движимое и недвижимое имущество оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины юридических и физических лиц, в том числе иностранных», — сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что речь идет об имуществе компаний ООО «ЛАНКОМ», ООО «СЕВСТАР МТ», ООО «СЕВСТАР ИТ», ООО «СЕВСТАР ИСПС», ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС», ООО «Цифровые инновации», ООО «Научное-промышленное предприятие „МИСТ“», ООО «ФРИНЕТ КРЫМ», ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», ИП Курбатова А.Н и ИП Тихова М.С.

«Благодарю лично начальника Управления ФСБ России по Севастополю Александра Кулагина, Департамент общественной безопасности и задействованные силовые ведомства Севастополя и Крыма», — добавил он.

Ранее в Крыму озвучили вырученную за продажу национализированного имущества украинцев сумму.