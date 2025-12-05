В Севастополе национализировали 11 предприятий, оказывавших помощь ВСУ
Власти Севастополя национализировали 11 предприятий. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Постановление приняли на заседании правительства утром 5 декабря.
«В государственную собственность Севастополя изъяли движимое и недвижимое имущество оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины юридических и физических лиц, в том числе иностранных», — сказал Развожаев.
Губернатор уточнил, что речь идет об имуществе компаний ООО «ЛАНКОМ», ООО «СЕВСТАР МТ», ООО «СЕВСТАР ИТ», ООО «СЕВСТАР ИСПС», ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС», ООО «Цифровые инновации», ООО «Научное-промышленное предприятие „МИСТ“», ООО «ФРИНЕТ КРЫМ», ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», ИП Курбатова А.Н и ИП Тихова М.С.
«Благодарю лично начальника Управления ФСБ России по Севастополю Александра Кулагина, Департамент общественной безопасности и задействованные силовые ведомства Севастополя и Крыма», — добавил он.
