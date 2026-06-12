В Севастополе начали работы по сохранению спасенных частей полотна панорамы

«Первичные работы по сохранению будут выполнены в Севастополе, в реставрационных мастерских. Это большая работа», — отметил Смородкин.

Спасенные фрагменты необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие и предпринять меры, чтобы холст не деформировался. Позднее останки панорамы передадут в крупные реставрационные центры.

Украина ударила по музею в Севастополе в ночь на 10 июня. В здании разгорелся пожар, который тушили около 29 часов. Удалось сохранить 10 фрагментов полотна размером пять на три метра. Пострадавших и погибших среди сотрудников музея нет.