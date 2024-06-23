В Севастополь направили бригаду центра медицины катастроф

Помощь пострадавшим при обстреле Севастополя ракетами ATACMS окажут в Федеральном центре медицины катастроф. В город уже направили бригаду специалистов, сообщили в Минздраве России.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что по итогам осмотров медики примут решение об эвакуации пострадавших.

«По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы», — привело его слова РИА «Новости».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что практически сразу после устроенного ВСУ теракта с ним связался Путин. Глава государства поручил всем федеральным ведомствам помочь городу.

Днем 23 июня украинские боевики выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Российская ПВО сбила четыре из них, пятая ракета отклонилась от курса, взорвалась, а ее обломки упали в курортной части города.

По последним данным, пострадали 124 человека, погибли пятеро, в том числе трое детей. СК завел дело о теракте.