В Сети появилось видео разрушенной дамбы в Курахово

В Сети появилось видео с разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в Донецкой Народной Республике. Кадры опубликовало РИА «Новости» .

На них видно, что почти вся дамба разрушена. Как рассказал собеседник агентства, уничтожено как минимум 2/4 сооружения. В момент ЧП там «громко бахнуло».

«Это определенно ВСУ взорвали. <…> Характер наблюдаемых повреждений и сила взрыва говорят о том, что работали инженеры-саперы ВСУ», — заявил он.

Также видео с подрывом дамбы опубликовали и украинские СМИ. На кадрах запечатлен момент взрыва и его последствия. Из-за случившегося повреждения получили автомобильная дорога, проходящая через сооружение, и расположенная рядом техническая постройка.

О подрыве дамбы впервые рассказали местные жители накануне. По их словам, вода начала затапливать окрестные поселки. Правительство ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.