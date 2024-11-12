Подрыв дамбы Кураховского водохранилища сняли на видео

На кадры попал момент подрыва дамбы и последствия. В результате происшествия были частично повреждены дамба, автомобильная дорога, проходящая через нее, а также расположенное рядом техническое сооружение.

Взрыв прогремел на территории, находящейся под контролем ВСУ. Целью подрыва могла стать попытка украинских боевиков остановить продвижение российской армии.

О подрыве дамбы стало известно накануне от местных жителей. Они отмечали, что вода начала затапливать окрестные поселки. Власти ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.

Ранее украинские боевики расстреляли жителей поселка под Кураховом из танка. Гражданских атаковали из немецкого Leopard 2.