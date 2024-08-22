Морская пехота ЧФ России уничтожила разведгруппу ВСУ из 12 человек под Курском

Морские пехотинцы ликвидировали украинскую разведывательную группу из 12 человек в Курской области. Об этом рассказал представитель российского силового ведомства в беседе с РИА «Новости» .

«В районе села Медовое бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — заявил собеседник агентства.

По его словам, еще уничтожили украинскую бронеавтомашину «Козак», захватили оружие НАТО, в том числе бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW 5,56 миллиметра.

По данным источника, украинские военные маскируют опознавательные символы на боевой технике, завешивая их парусиной.

Ранее стало известно, что боевиков из американской ЧВК Forward Observation Group ликвидировали у Конопельки в Курской области. Наемники с помощью бронетехники попытались проникнуть в населенный пункт, однако российские войска отразили атаку.