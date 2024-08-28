В Саратовской области призвали не верить фейкам о якобы заходе ДРГ Украины

Власти Саратовской области опровергли сообщения о якобы заходе ДРГ Украины

Фото: РИА «Новости»

Глава Пугачевского района в Саратовской области Алексей Янин призвал жителей сохранять спокойствие и не верить фейкам о якобы заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона. Об этом Янин сообщил в своем Telegram-канале.

Также информация с опровержением появилась в Telegram-каналах главы Озинского района Антонины Галяшкиной, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной и главы Аткарского района Виктора Елина.

В публикациях руководители сообщили, что информацию о якобы проникновении противника на территорию Саратовской области распространяют иностранные государства.

«Мы призываем сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять недостоверную информацию!» — заявил Янин в своем обращении к жителям.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России якобы объявят мобилизацию после атаки ВСУ на Курскую область. Новость оказалась фейком.

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте