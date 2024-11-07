Запущенный украинскими боевиками беспилотник «Баба-яга» убил отца и сына из села Дурово-Бобрик, которые спасали семью и соседей. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал житель Льговского района.

Он пояснил, что мужчины приехали на машине и ждали, пока их родные туда погрузятся, чтобы эвакуировать их в безопасное место. Но в результате удара дронов ВСУ сначала разбилось транспортное средство, а потом загорелись дома.

«Двое погибших и трое раненых. Звери там, а не люди», — заявил житель Льговского района, оценивая поведение ВСУ.

Собеседник журналистов добавил, что украинские боевики действуют по проверенному сценарию: сначала бьют по транспорту и технике, которые находятся на улице, потом атакуют источники энергии. В результате в населенных пунктах останавливается прокачка воды. Последними задействуют ударные дроны: они поджигают дома, потушить которые невозможно.

Сегодня стало известно, что российские военные сбросили на находящихся на территории Курской области украинских националистов трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Боевики расположились в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе. После детонации боеприпаса по территории прошла сильная взрывная волна.