В Саратове после атаки БПЛА пострадали люди
Губернатор Бусаргин сообщил о пострадавших в Саратове после атаки БПЛА
В результате налета украинских БПЛА в Саратове повреждения получила гражданская инфраструктура, пострадали несколько человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. Предварительно, есть пострадавшие», — написал он.
Бусаргин добавил, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.
Прокуратура Саратовской области на платформе «Макс» сообщила, что контролирует соблюдение прав населения в связи с атакой БПЛА.
«По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за оказанием необходимой помощи пострадавшим», — добавили в ведомстве.
Днем ранее храм Николая Чудотворца загорелся в Тамбовской области после беспилотной атаки, сообщал губернатор региона Евгений Первышов.