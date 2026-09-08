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    В Саратове после атаки БПЛА пострадали люди

    Губернатор Бусаргин сообщил о пострадавших в Саратове после атаки БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    В результате налета украинских БПЛА в Саратове повреждения получила гражданская инфраструктура, пострадали несколько человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    «В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. Предварительно, есть пострадавшие», — написал он.

    Бусаргин добавил, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.

    Прокуратура Саратовской области на платформе «Макс» сообщила, что контролирует соблюдение прав населения в связи с атакой БПЛА.

    «По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за оказанием необходимой помощи пострадавшим», — добавили в ведомстве.

    Днем ранее храм Николая Чудотворца загорелся в Тамбовской области после беспилотной атаки, сообщал губернатор региона Евгений Первышов.