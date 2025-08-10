В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки БПЛА

Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе. Местные жители сообщили о задымлении в одном из районов, сообщил Telegram-канал Shot .

Горожане рассказали о как минимум восьми взрывах над городами. Предварительно, система ПВО работает по украинским дронам, в небе видны вспышки.

Представитель Росавиации сообщил об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал, что на одном из промышленных предприятий в результате атаки дронов есть повреждения. На место выехали экстренные службы.

В преддверии саммита на Аляске между Россией и США Украина предприняла попытку провести массированный налет дронов по объектам в России. В субботу, 9 августа, всего за два часа, с 18:00 до 20:00, российские силы ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников.