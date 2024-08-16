В Санкт-Петербурге усилят защиту от БПЛА
Беглов: защиту Санкт-Петербурга и Ленобласти от воздушных угроз усилят
Военные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали усиливать оборону города и акватории Финского залива от беспилотников и других воздушных угроз. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Военные, пояснил он, начали формировать кольцо радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Также укрепляется защита Финского залива и увеличивается количество средств для уничтожения беспилотных аппаратов и других воздушных угроз.
«Устойчивое развитие и благополучие Петербурга невозможно без нашей общей победы в СВО и защиты интересов России», — добавил губернатор.
В мае дрон ВСУ атаковал академию связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадали семь человек. Один из получивших травмы попал в реанимацию.