Семь человек пострадали из-за атаки беспилотников на Петербург | 360°

Важное 17 мая 2024, 20:53 Семь человек пострадали из-за атаки беспилотников на Петербург Baza: из-за атаки дронов на Петербург пострадали семь человек РИА «Новости»

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Из-за атаки беспилотников на Санкт-Петербург пострадали семь человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, украинский дрон атаковал академию связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Из-за взрыва пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один пострадавший в реанимации, уточнила Baza. На месте взрыва работают оперативные службы.

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