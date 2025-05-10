В РПЦ назвали число разрушенных храмов в Курской области

Треть храмов Суджанского церковного округа получили повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей Курской епархии Русской православной церкви.

По данным руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерея Сергия Клинцова, разрушенными оказались не менее четырех из 11 местных храмов.

«По сути, да, можно так написать», — сказал он.

Священнослужитель уточнил, что сейчас сверить точные данные по состоянию всех храмов в Суджанском церковном округе «не представляется возможным», но есть надежда, что какие-то из них могли уцелеть.

3 мая ВСУ атаковали храм Георгия Победоносца в Белгородской области. Благодаря слаженной оперативной работе бойцов самообороны удалось предотвратить серьезные последствия.