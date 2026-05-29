В Ростовской области за ночь сбили более 80 беспилотников
За ночь в Ростовской области силы противовоздушной обороны ликвидировали более 80 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — заявил он.
По словам главы региона, дроны сбили в девяти районах области — Каменском, Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Тацинском, Тарасовском, Морозовском, Красносулинском и Шолоховском. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Вчера утром Юрий Слюсарь заявил, что в Таганроге сбили ракету во время отражения воздушной атаки. В результате падения обломков случилось возгорание машин на улице Циолковского.