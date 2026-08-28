В Ростовской области уничтожили более 70 БПЛА

За ночь в Ростовской областью ликвидировали более 70 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛА в семи районах области», — написал он.

По словам главы региона, дроны сбили над Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Верхнедонском, Азовском и Кашарском районами.

В Чертковском районе на сельскохозяйственном складе нашли обломки дрона. В результате ЧП никто не пострадал, на место прибыли специалисты экстренных служб. В Новоселовке после атаки загорелась сухая трава, огонь уже потушили.

В Тарасовском районе в хуторе Чеботовка из-за падения фрагментов дрона случился пожар на скошенном поле. Возгорание ликвидировали.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что женщина и мужчина пострадали в результате атаки БПЛА на регион.