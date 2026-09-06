В Ростовской области обломки БПЛА повредили локомотив, 7 поездов задерживаются
Во время налета украинских беспилотников обломки одного из сбитых БПЛА повредили локомотив. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».
«В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поезда», — написал чиновник.
Авария привела к задержке семи пассажирских поездов примерно на три часа, добавил он. На месте работают оперативные службы.
Также в Ростове-на-Дону в результате налета повреждены несколько домов, три человека пострадали.
Ранее при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области погиб мирный житель. Находившаяся в машине женщина получила тяжелые ранения.