В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадали 20 частных домов

В селе Чалтырь Ростовской области после падения фрагментов беспилотника повреждения получили 20 частных домов, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате падения обломков БПЛА по состоянию на 08:00 поступила информация о повреждении 20 частных домов и трех автомобилей. Обследование домов продолжается», — написал он.

По словам Слюсаря, в зданиях повреждены крыши и разбиты окна. После того как работники оперативных служб закончат работу и обеспечат меры безопасности, сотрудники районной администрации обойдут дома, чтобы оценить ущерб от ночного удара. Жителям окажут всю необходимую помощь.

За ночь силы ПВО сбили 264 украинских беспилотника над Россией. Дроны ликвидировали над Ярославской, Тульской, Ульяновской, Смоленской, Ростовской, Воронежской и Белгородской областями, а также над Татарстаном, московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.