В Ростовской области БПЛА повредили 50 домов и три автомобиля

В Мясниковском районе Ростовской области ночная атаки БПЛА повредила 50 частных домов и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь .

«Продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки. В Мясниковском районе в селе Чалтырь, по данным на 10:30, в результате падения обломков БПЛА повреждены 50 частных домов и три автомобиля», — рассказал глава региона.

Специалисты продолжают обследование домов. В населенных пунктах, которые задело падением обломков, заработали комиссии по оценке ущерба. В границах поврежденных строений ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Жителям будет оказана вся необходимая помощь. Информация уточняется», — заверил Слюсарь.

Ранее губернатор сообщал о 20 поврежденных домах. По его словам, обломки беспилотников разбили окна и испортили крыши зданий.