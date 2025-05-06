В Ростовской области бойцам СВО передали 100 автомобилей, технику и снаряжение

Сотрудники Народного фронта в преддверии Дня Победы передали участникам специальной военной операции 100 автомобилей, дополнительную технику и наборы необходимых вещей. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Он поблагодарил всех, кто помогал закупать эту партию помощи. Каждый автомобиль оснастили средствами радиоэлектронной борьбы, бронежилетами и другим оборудованием в соответствии с запросами военных.

«Те парни, которым мы передаем этот автотранспорт, — продолжатели великого дела наших предков, громят врага, двигаются вперед. Низкий им поклон», — заявил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

Также бойцам вручили бронешлемы, противоосколочные жилеты, аптечки, тактические рюкзаки и форму. А кроме того, гитары с подписями известных артистов.

«Мы в восторге, это незаменимые вещи, которые нас выручают. Это тяжело достается и на фронте легко теряется», — заявил связист с позывным Сильвер.

Ранее движение сообщило, что по его программе реабилитацию прошли более 5,5 тысячи раненых бойцов СВО.