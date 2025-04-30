Более 5,5 тысячи бойцов СВО прошли реабилитацию по программе «Народного фронта»

Свыше 5,5 тысячи ветеранов спецоперации прошли реабилитацию по совместной программе «Народного фронта» и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФРКЦ РР) «Возвращение». Об этом сообщила пресс-служба президентского движения.

Программа стартовала в августе 2023 года. Ее итогам стали более 5,5 тысячи спасенных жизней участников СВО. Специалисты ФРКЦ РР провели почти 840 нейрохирургических операций и около 500 хирургических, 70 раз делали пластику сложных дефектов костей черепа с применением 3D-моделирования и провели более 60 манипуляций по имплантации электродов для стимуляции спинного мозга.

Сейчас в федеральном центре восстанавливаются около 150 ветеранов СВО. Пациенты поступают в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, рассказал завотделом нейрореабилитации и реабилитационных технологий НИИ реабилитологии имени Пряникова ФНКЦ РР Дмитрий Иванов.

«С ними с первых дней работают не только реаниматологи, но и члены реабилитационной команды: специалист по физической реабилитации, психологи, нейропсихологи, эрготерапевты, и это несмотря на то, что пациент в этот момент находится без сознания», — добавил он.