Более 5,5 тысячи бойцов СВО прошли реабилитацию по программе «Народного фронта»
Свыше 5,5 тысячи ветеранов спецоперации прошли реабилитацию по совместной программе «Народного фронта» и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФРКЦ РР) «Возвращение». Об этом сообщила пресс-служба президентского движения.
Программа стартовала в августе 2023 года. Ее итогам стали более 5,5 тысячи спасенных жизней участников СВО. Специалисты ФРКЦ РР провели почти 840 нейрохирургических операций и около 500 хирургических, 70 раз делали пластику сложных дефектов костей черепа с применением 3D-моделирования и провели более 60 манипуляций по имплантации электродов для стимуляции спинного мозга.
Сейчас в федеральном центре восстанавливаются около 150 ветеранов СВО. Пациенты поступают в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, рассказал завотделом нейрореабилитации и реабилитационных технологий НИИ реабилитологии имени Пряникова ФНКЦ РР Дмитрий Иванов.
«С ними с первых дней работают не только реаниматологи, но и члены реабилитационной команды: специалист по физической реабилитации, психологи, нейропсихологи, эрготерапевты, и это несмотря на то, что пациент в этот момент находится без сознания», — добавил он.
За время совместной программы удалось выстроить работу со всеми необходимыми ведомствами, разработать и наладить воздушные и наземные маршруты эвакуации раненых, создать медицинские бригады из специалистов ФНКЦ РР, которые регулярно выезжают на линию боестолкновения.
В «Народном фронте» отметили: по результатам работы программы большинство пациентов возвращаются к обычной жизни.