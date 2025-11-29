В Ростове скончалась еще одна пострадавшая при атаке на Таганрог

Еще одна пострадавшая во время атаки беспилотников на Таганрог 25 ноября скончалась. Погибшей была 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь .

В день происшествия пенсионерку доставили в Ростов, где врачи боролись за ее жизнь и сделали все возможное для стабилизации состояния. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, ранним утром женщина скончалась. Семье погибшей окажут необходимую помощь.

Сегодня Таганрог вновь подвергся атаке, из-за которой в городе вспыхнуло восемь пожаров. Повреждения оказались значительными, оценка ущерба начнется после того, как саперы и следственные органы завершат свою работу на месте. По предварительной информации, люди при повторной атаке не пострадали. Власти заверили, что все разрушенные здания будут восстановлены.