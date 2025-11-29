Массированная атака на Таганрог: после атаки ВСУ в городе вспыхнуло 8 пожаров

ВСУ предприняли массированную атаку Таганрога в ночное время, в результате в городе вспыхнули пожары. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в официальном Telegram-канале .

По словам мэра, все экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий ночного обстрела. Им удалось локализовать все восемь возгораний на различных объектах.

Камбулова уточнила, что в трех местах города были обнаружены обломки беспилотников. Территории с опасными находками немедленно оцепили сотрудники экстренных служб и приняли меры для обезвреживания обломков и обеспечения безопасности жителей.

Градоначальница отметила, что жертв среди населения удалось избежать. Вместе с тем, мэр обратила внимание на то, что воздушная опасность в районе города пока остается активной.

Ранее жители Таганрога сообщили о взрывах в небе, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин».