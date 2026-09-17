В Ростове-на-Дону восстановили работу подстанции, поврежденной при атаке БПЛА
В Ростове-на-Дону вновь заработала подстанция, поврежденная во время ночного налета украинский беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».
Энергоснабжение Ворошиловского, Октябрьского, Ленинского и Кировского районов города восстановили.
Минувшей ночью ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на регион. Более 50 БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.
Упавшие обломки повредили трансформаторную подстанцию. Несколько районов города были обесточены.
Также получили повреждения несколько частных домов с хозяйственными постройками, на земле возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали.