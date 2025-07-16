В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ

Губернатор Первышов запретил публикацию данных о работе ПВО в Тамбовской области

В Тамбовской области ввели официальный запрет на публикацию фото- и видеоматериалов об атаках украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

По его словам, ограничение относится к местным пабликам и СМИ.

«Речь идет о полетах дронов, их поражении расчетами противовоздушной обороны и подавлении средствами РЭБ, а также о результатах атак беспилотников. Не допускается публикация данных о местах расположения систем ПВО и военных объектов», — написал Первышов.

Врио губернатора уточнил, что нарушителям грозит штраф или предупреждение. Для юридических лиц предусмотрена ответственность до 100 000 рублей, для должностных лиц — до 20 000 рублей, для физических — до 5000 рублей.

«Прошу отнестись к этому серьезно. Это в первую очередь наша с вами безопасность», отметил он.

При этом запрет не затрагивает официальные сообщения правоохранительных органов и органов власти.

В ночь на 16 июля силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, сообщали в Минобороны.