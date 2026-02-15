В России за пять часов сбили 123 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над девятью субъектами страны, включая столичный регион. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Перехваты осуществили дежурные средства противовоздушной обороны с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников сбили над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областями, а также над территорией Подмосковья.

Минобороны уточнило, что 15 беспилотников летели в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за день уничтожили 18 БПЛА, летевших в сторону города. На этом фоне в аэропорту Домодедово водили ограничения на прием и выпуск рейсов, но позже их сняли.