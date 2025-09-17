В России выросло число поступивших в вузы по квоте для участников СВО
В этом году по квоте для участников СВО и их родственников в высшие учебные заведения поступили 28,7 тысячи человек. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.
«Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч», — добавил министр.
Всего, по его словам, квота составляла 53,8 тысячи мест.
Ранее глава государства на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным подчеркнул, что помощь участникам спецоперации — не модное направление, а дань со стороны государства тем людям, которые встали на его защиту, поэтому оказывать ее необходимо без срока давности.