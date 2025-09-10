Путин призвал не считать помощь участникам СВО временным явлением

Помощь участникам специальной военной операции должна носить постоянный характер. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

Так глава государства прокомментировал доклад руководителя региона о временном характере отдельных мер поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей.

«Внимание должно быть постоянным. Это не какое-то модное направление нашей работы. Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Анохин пояснил, что из 49 мер поддержки 34 не имеют срока давности. Временный характер носит только помощь, которая касается детей участников специальной военной операции. Они продолжат получать все необходимые льготы до получения диплома о высшем или среднем специальном образовании.

«Все меры, которые касаются дополнительной региональной поддержки, мы сохранили», — добавил губернатор Смоленской области.

В минувший понедельник, 8 сентября, Ассоциация ветеранов специальной военной операции при участии Государственного фонда «Защитники Отечества» провела акцию «Мой папа — Герой!» для детей из семей бойцов. В рамках мастер-класса на Бородинском поле участники нарисовали портреты отцов.