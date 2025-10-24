В России впервые наказали школьницу за пост с кадрами работы ПВО

Mash: в Кирове семью наказали за пост дочки с кадрами работы ПВО

В России впервые наказали несовершеннолетнюю за публикацию кадров работы средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, в Кирове 14-летняя школьница опубликовала в местном паблике видеокружок с работой ПВО, несмотря на запрет.

Правоохранители установили ее личность, провели беседу с родителями с привлечением сотрудников ПНД и оформили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о штрафе семье.

Рядом с Кировом расположен военный аэродром Шайковка — база для стратегической авиации. Власти Кировской области ввели запрет на публикацию кадров систем противовоздушной обороны.

Ранее суд на 30 тысяч рублей оштрафовал 20-летнюю блогершу, снявшую видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи. Девушка призналась, что в момент съемки была пьяна.