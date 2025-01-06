ИМЭМО РАН: военный разгром Украины может стать реальностью в 2025 году

Сценарий военного поражения Украины в 2025 году возможен, но при определенных условиях. В распоряжении РИА «Новости» оказался доклад Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

«Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — говорится в докладе.

Аналитики отметили, что украинская политическая система продемонстрировала высокую устойчивость. И это на фоне снижения доверия населения к действующей власти и усталости общества от боевых действий.

В докладе заявили, что президент Украины Владимир Зеленский добился этого благодаря полному вытеснению оппозиции за пределы политического поля, снижению роли парламента и минимизации влияния украинских олигархов на политику страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 47 тысяч солдат на Курском направлении, а также понесли значительные потери танков, машин пехоты и другой техники.